Працівники Галицької митниці виявили понад 200 таблеток психотропної дії. Суспільство | 21-07-2020, 13:51 0 103



Сьогодні, 21.07.2020, в пункті пропуску «Шегині-Медика» під час огляду мікроавтобуса, який прибув із Республіки Польщі, за допомогою службового собаки було виявлено 220 таблеток із вмістом трамадолу.



Таблетки заховали в коробці серед посилок (передач). Про їх наявність громадянин України, 37-річний мешканець Чернівецької області, під час митного контролю не повідомив.



Такі таблетки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №770, є психотропними речовинами, обіг яких обмежено. Про цей факт проінформовано правоохоронні органи.

