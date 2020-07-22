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Працівники Галицької митниці виявили понад 200 таблеток психотропної дії.
|Суспільство | 21-07-2020, 13:51
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Сьогодні, 21.07.2020, в пункті пропуску «Шегині-Медика» під час огляду мікроавтобуса, який прибув із Республіки Польщі, за допомогою службового собаки було виявлено 220 таблеток із вмістом трамадолу.
Таблетки заховали в коробці серед посилок (передач). Про їх наявність громадянин України, 37-річний мешканець Чернівецької області, під час митного контролю не повідомив.
Такі таблетки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №770, є психотропними речовинами, обіг яких обмежено. Про цей факт проінформовано правоохоронні органи.
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