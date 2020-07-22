Близько 186 мільйонів гривень сплатили до місцевих бюджетів підприємства-спрощенці на Львівщині Суспільство | 21-07-2020, 13:52 0 134





Протягом січня-червня 2020 року платники єдиного податку - юридичні особи третьої та четвертої груп сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 185,6 млн. грн. єдиного податку. Порівнюючи з тим самим періодом минулого року такі надходження зросли на 3,5 млн. грн. (у січні-червні 2019 року – 182,1 млн. грн.). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У червні 2020 року при запланованих надходженнях з єдиного податку з юридичних осіб третьої групи 4,5 млн. грн. до місцевих бюджетів надійшло 6,8 млн. грн., або майже на 49 відс. більше від запланованого. Проти червня 2019 року надходження збільшилися на 0,3 млн. грн. (у червні 2019 року – 6,5 млн. гривень).



При індикативних показниках з єдиного податку з юридичних осіб четвертої групи 1,0 млн. грн. у червні 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 1,2 млн. грн., що на 18,7 відс. більше від запланованого та на 0,2 млн. грн. більше, ніж у червні 2019 року (1,0 млн. гривень).