З 1 серпня впроваджуються програмні РРО Суспільство | 21-07-2020, 15:01 0 150

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що з 1 серпня 2020 року впроваджується застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, відповідно до вимог Закону України від 20 вересня 2019 року №128-ХІ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг».

З метою інформування платників податків з питань нововведень у використанні програмних реєстраторів розрахункових операцій ДПС України створено банер «Програмні РРО», який розміщено за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/

Для зручності платників у зазначеному банері міститься актуальна інформація у 10 розділах, а саме:

Нормативно-правові акти

Повідомлення-роз’яснення для платників

Опис АРІ фіскального сервера контролюючого органу

Електронні довірчі послуги

Перелік тестових платників

Проєкти нормативно-правових актів

Перелік посадових осіб ДПС - відповідальних за взаємодію із суб’єктами господарювання під час тестування ПРРО

Актуальні запитання-відповіді

Форми ПРРО

Програмний реєстратор розрахункових операцій.





