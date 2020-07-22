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| Газета №35 (55) / 2014
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З 1 серпня впроваджуються програмні РРО
|Суспільство | 21-07-2020, 15:01
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Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що з 1 серпня 2020 року впроваджується застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, відповідно до вимог Закону України від 20 вересня 2019 року №128-ХІ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг».
З метою інформування платників податків з питань нововведень у використанні програмних реєстраторів розрахункових операцій ДПС України створено банер «Програмні РРО», який розміщено за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/
Для зручності платників у зазначеному банері міститься актуальна інформація у 10 розділах, а саме:
Нормативно-правові акти
Повідомлення-роз’яснення для платників
Опис АРІ фіскального сервера контролюючого органу
Електронні довірчі послуги
Перелік тестових платників
Проєкти нормативно-правових актів
Перелік посадових осіб ДПС - відповідальних за взаємодію із суб’єктами господарювання під час тестування ПРРО
Актуальні запитання-відповіді
Форми ПРРО
Програмний реєстратор розрахункових операцій.
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