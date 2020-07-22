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Понад 200 нарковмісних таблеток виявили в «Шегинях»
|Суспільство | 21-07-2020, 15:05
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|На українсько-польському кордоні в українця, який повертався з Польщі вилучили таблетки з вмістом наркотичних речовин.
Сьогодні, в пункті пропуску «Шегині» в мікроавтобусі, яким в Україну в'їжджав житель Чернівецької області, прикордонники спільно з митниками знайшли препарати, обмежені до вільного переміщення через державний кордон України. Нарковмісні медикаменти «Adolonta» та «Enanplus», всього 220 таблеток, 36-річний водій намагався приховати серед посилок. Відповідно Списку №1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено», визначеного Постановою КМУ №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» зазначені препарати обмежені до обігу.
Пігулки вилучили представники Нацполіції для подальшого експертного дослідження та прийняття правового рішення.
Прес-служба Мостиського прикордонного загону
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