Понад 200 нарковмісних таблеток виявили в «Шегинях» Суспільство | 21-07-2020, 15:05 0 148 На українсько-польському кордоні в українця, який повертався з Польщі вилучили таблетки з вмістом наркотичних речовин.

Сьогодні, в пункті пропуску «Шегині» в мікроавтобусі, яким в Україну в'їжджав житель Чернівецької області, прикордонники спільно з митниками знайшли препарати, обмежені до вільного переміщення через державний кордон України. Нарковмісні медикаменти «Adolonta» та «Enanplus», всього 220 таблеток, 36-річний водій намагався приховати серед посилок. Відповідно Списку №1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено», визначеного Постановою КМУ №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» зазначені препарати обмежені до обігу.

Пігулки вилучили представники Нацполіції для подальшого експертного дослідження та прийняття правового рішення.



Прес-служба Мостиського прикордонного загону









