ВІДОМІ АРТИСТИ ВІДВІДАЛИ ПРИКОРДОННІ ПІДРОЗДІЛИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ Суспільство | 21-07-2020, 18:59 0 101







Днями до прикордонників Мукачівського загону завітали відомі артисти з команди-переможниці третього сезону «Ліги Сміху» , «Загорецька Людмила Степанівна», а також співаки Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. Впродовж двох днів коміки дали п’ять концертів, відвідавши військовослужбовців та членів їх родин у підрозділах охорони кордону «Ділове», «Солотвино», «Яблунівка», «Дякове» та в управлінні Мукачівського прикордонного загону.



Хлопці подарували глядачам неймовірно позитивні та незабутні враження своїми веселими жартами, ліричними піснями та теплими словами подяки за надійно захищені кордони. Для усіх присутніх концерти стали прекрасною нагодою зустрітися з улюбленими, добре знаними зірками. Військовослужбовці, працівники загону та їх дітлахи радо фотографувались із своїми кумирами щоб зберегти яскраві спогади про цю зустріч.











Прес-служба Мукачівського прикордонного загону