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Понад 13,3 мільйона гривень надійшло до бюджету за підсумками роботи юристів податкової з початку 2020 року

Суспільство | 22-07-2020, 14:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 117 117    



Як повідомили в управлінні правового забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області станом на 01.07.2020 на розгляді у судах різних інстанцій, з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 2173 справи на суму 7 154,3 млн. гривень.

У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у січні-червні 2020 року, на користь ГУ ДПС у Львівській області вирішено 381 справу на суму 377,2 млн.грн. (67,20% та 72,15%), з них по 164 справах на суму 154,5 млн. грн. провадження закінчено. На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 186 справ на суму 145,5 млн. грн., з них по 81 справі на суму 60,9 млн. грн. провадження закінчено.

Впродовж січня-червня 2020 року у справах за участю ГУ ДПС у Львівській області надійшло – 13,32 млн. грн.: у справах за позовами до територіальних органів ДПС у Львівської області – 2,25 млн. грн. (справи про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень); у справах за позовами податкових органів Львівської області до платників податків – 11,07 млн. грн. (справи про стягнення податкової заборгованості).

У січні-червні 2020 pоку надійшло від платників податків 11 скарг (заяв) на 3 вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 6 рішень про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску та на 2 податкові повідомлення-рішення.

Впродовж звітного періоду надійшло 103 рішення про продовження строку розгляду скарг (листи), якими зобов’язано ГУ ДПС у Львівській області надати обґрунтовані висновки по суті порушених у скаргах питань та документи, необхідні для розгляду скарг.
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