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| Газета №35 (55) / 2014
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ПРИКОРДОННИКИ СПІЛЬНО З ПРАЦІВНИКАМИ НАЦПОЛІЦІЇ ВИЯВИЛИ ПОНАД 4,5 ТИСЯЧІ РОСЛИН МАКУ
|Суспільство | 22-07-2020, 15:06
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Прикордонники Львівського загону відділу інспекторів «Белз» спільно з працівниками Нацполіції виявили земельну ділянку на околиці села Хлівчани, на якій було незаконно висіяно понад 4500 рослин снодійного маку. Нарковмісні рослини вилучено та передано на експертизу.
Жінці, яка незаконно вирощувала снодійний мак, загрожує покарання – позбавлення волі до семи років.
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