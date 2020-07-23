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Нововведення Закону №466: зміни в оподаткуванні податком на майно (в частині земельного податку) для платників єдиного податку
|Суспільство | 22-07-2020, 15:07
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Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що Законом України № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни в пп. 4 п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу.
Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів: податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходяться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку) та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва», такі нововведення вступили в дію з 1 липня 2020 року.
Звертаємо увагу, що зміни, передбачені цим законом для платників єдиного податку першої-третьої груп, які є власниками чи землекористувачами земельних ділянок, не звільняють таких платників від нарахування та сплати земельного податку за ділянки, надавані в оренду (наймання, позику), а також за ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомості, надавані в оренду (наймання, позику).
Таким чином, платники єдиного податку, які з 1 липня 2020 року є платниками податку за землю, в зв’язку з внесеними законодавчими змінами подають звітну податкову декларацію з плати за землю (якщо така не подавалась з початку року), або проводять уточнення даних річної податкової декларації поданої на початку року, не пізніше 20.08.2020 року.
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