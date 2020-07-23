Розробка буреломів в ДП «Рава – Руське ЛГ» Суспільство | 22-07-2020, 20:48 0 90



У лісовому фонді ДП «Рава – Руське ЛГ» у червні місяці внаслідок сильних вітрів пройшли великі буреломи. По даних підприємства охоплена буреломами площа становить понад 700 га з орієнтовним запасом пошкоджених насаджень 20 тис. кбм.

З метою як найшвидшої ліквідації наслідків буреломів, не допущення втрат якості деревини у пошкоджених насадження сьогодні 22.07.2020 року була проведена виїзна нарада на базі ДП «Рава – Руське ЛГ» з керівниками лісогосподарських підприємств обласного управління. Нараду проводив начальник Львівського ОУЛМГ Дейнека А. М.

Учасники наради оглянули наслідки буревію та стан пошкоджених насаджень. Керівник підприємства Косовський А. П. доповів про проведену лісгоспом роботу після стихії та звернувся до директорів лісогосподарських підприємств про допомогу в розробці буреломів. Він зазначив, що лісгосп має достатню кількість лісозаготівельних бригад для розробки. Однак потребує додатково 7 одиниць трелювальної техніки. Оскільки терміни розробки насаджень дуже короткі, необхідна допомога сусідів.

За результатами наради начальник обласного управління звернувся до директорів підприємств з проханням про виділення семи одиниць трелювальної техніки для ДП «Рава – Руське ЛГ». Техніка повинна розпочати роботу з 1 серпня. Керівництво ДП «Рава – Руське ЛГ» має на належному рівні забезпечити охорону праці для працюючих на розробці буреломно – вітровальних лісосік та побутові умови для проживання людей.

Також в рамках робочої наради було оглянуто результати переформування чистих соснових насаджень в змішані, складні, різновікові насадження. А саме в 2002р. в кв.64 вид. 13 Гійченського лісництва, і в 2004р. кв. 17 вид. 34 Рава-Руського лісництва були проведені перші прийоми вибіркової лісовідновної рубки.

У результаті проведення лісогосподарських заходів за цей період вдалося забезпечити природне поновлення основних лісоутворюючих порід (сосна, дуб) та сформувати другий і третій яруси деревостану.

Оглянуті насадження виявилися стійкими до бурелому, який пройшов в цих масивах на суміжних ділянках та витримали «удар» стихії. Це чергове підтвердження правильності і доцільності переходу на вибіркові способи рубання, з метою формування на основі природного поновлення різновікових, різнопородних, адаптованих до змін клімату деревостанів. До речі, саме на цьому було сконцентровано увагу при проведенні першої лісовпорядної наради, яка пройшла в лісгоспах рівнинної частини області у червні місяці,

Варто зазначити, що перехід на засади наближеного до природи ведення лісового господарства є одним з основних пріоритетів для лісівників Львівської області







Прес-служба Львівського ОУЛМГ

