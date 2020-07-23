ЧЕРЕЗ НЕЗНАЧНУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ Суспільство | 22-07-2020, 23:35 0 79



НА КОРДНІ З РУМУНІЄЮ УКРАЇНЕЦЬ, ЯКИЙ ВІЗ ДО СЛОВЕНІЇ ЗАРОБІТЧАН, ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ «БУСА»



Сьогодні ввечері на кордоні з Румунією прикордонники відділу «Дякове» спільно з представниками оперативного підрозділу Мукачівського загону попередили спробу незаконного переміщення через кордон сигарет.



Приховати від правоохоронців тютюнові вироби намагався 49-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску «Дякове» мікроавтобусом марки «Мерседес Бенц». Чоловік віз до Словенії українських заробітчан. З огляду на те, що транспортний засіб підпадав під відомчі профілі ризиків, прикордонники вирішили оглянути його поглиблено.



Під час проведення спільного з працівниками митниці огляду, в порожнинах порогів мікроавтобуса було виявлено 310 пачок сигарет.



Контрабандне куриво та транспортний засіб в українця вилучили, сума оцінки конфіскованих речей встановлюється.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону