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ЧЕРЕЗ НЕЗНАЧНУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ
|Суспільство | 22-07-2020, 23:35
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НА КОРДНІ З РУМУНІЄЮ УКРАЇНЕЦЬ, ЯКИЙ ВІЗ ДО СЛОВЕНІЇ ЗАРОБІТЧАН, ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ «БУСА»
Сьогодні ввечері на кордоні з Румунією прикордонники відділу «Дякове» спільно з представниками оперативного підрозділу Мукачівського загону попередили спробу незаконного переміщення через кордон сигарет.
Приховати від правоохоронців тютюнові вироби намагався 49-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску «Дякове» мікроавтобусом марки «Мерседес Бенц». Чоловік віз до Словенії українських заробітчан. З огляду на те, що транспортний засіб підпадав під відомчі профілі ризиків, прикордонники вирішили оглянути його поглиблено.
Під час проведення спільного з працівниками митниці огляду, в порожнинах порогів мікроавтобуса було виявлено 310 пачок сигарет.
Контрабандне куриво та транспортний засіб в українця вилучили, сума оцінки конфіскованих речей встановлюється.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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