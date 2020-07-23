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Суддя отримав 7 років в’язниці за хабар у $2500
|Суспільство | 23-07-2020, 01:29
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|Вищий антикорупційний суд визнав винним у хабарництві суддю Малиновського суду Одеси та призначив покарання у вигляді 7 років позбавленні волі.
Джерело: ВАКС у facebook
Деталі: Окрім позбавлення волі, засудженому забороняється обіймати посаду судді та будь-які посади у правоохоронних органах на 3 роки. Також у нього конфіскують все майно.
За інформацією "Центру протидії корупції", спіймали на хабарі суддю Анатолія Целуха.
Зазначається, що за 2500 $ суддя обіцяв прийняти рішення в інтересах іншої особи з використанням свого службового становища.
ФОТО: НАБУ
Допоки вирок не вступить у дію, суд залишив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 тис грн.
"На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення", – підсумували в суді.
Передісторія:
У березні 2019 року детективи НАБУ викрили на отриманні хабара суддю Малиновського районного суду Одеси. За інформацією пресслужби, він отримав 2,5 тисячі доларів за ухвалення рішення на користь громадянина у цивільній справі щодо вирішення житлового спору.
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