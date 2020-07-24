ПОБЛИЗУ КОРДОНУ З РУМУНІЄЮ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 23-07-2020, 09:10 0 88

Сьогодні вночі прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону припинили спробу незаконного переміщення до Румунії контрабандного тютюну.



Під час патрулювання ділянки українсько-румунського кордону, близько другої години ночі, наряд помітив невідомих, які несли пакунки замотані у чорні поліетиленові пакети. Помітивши прикордонників, зловмисники викинули пакунки та вдались до втечі. Під час огляду місцевості військовослужбовці виявили два пакунки та драбину, за допомогою якої, контрабандисти планували подолати загороджувальний паркан. У ході подальших пошуків група реагування, яка прибула до місця події, виявила ще 6 пакунків. Зловмисники планували незаконно переправити до сусідньої країни 3750 пачок тютюнових виробів.



Сигарети охоронці рубежу доставили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть співробітникам ДПІ. Тривають пошуки причетних до даного правопорушення осіб.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



