В СБУ заявили, що за півріччя вилучили більше півтони наркотиків Суспільство | 23-07-2020, 09:20 0 92 Служба безпеки заявила, що за півроку ліквідувала 11 нарколабораторій і вилучила 334 кілограми наркотиків, 27 кілограм психотропів та 188 кілограм прекурсорів.



Джерело: повідомлення СБУ



Деталі: СБУ також виявила порушення митних правил на 150 мільйонів гривень.



За цей же період за напрямом боротьби з міжнародним наркобізнесом слідчими спецслужби та за матеріалами СБУ розпочато 105 досудових розслідувань. Наразі засуджено 31 особу.