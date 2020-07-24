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Найманці РФ поранили чотирьох військових на Донбасі – ООС
|Суспільство | 23-07-2020, 09:30
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|22 липня російські окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Поранених бійців евакуювали до медичного закладу.
Найманці використовували міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю.
Зокрема, ворог відкривав вогонь біля Майорська, Хутору Вільний, Кримського, Мар’їнки, Лебединського, Водяного, Пищевика, Старогнатівки і Талаківки.
По оборонцях Богданівки російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Надвечір, на цій ділянці фронту, противник також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
За даними розвідки, минулої доби українські бійці знищили одного та поранили трьох загарбників. І за уточненими даними, 21 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.
Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли.
Нагадаємо:
22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
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