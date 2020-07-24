Найманці РФ поранили чотирьох військових на Донбасі – ООС Суспільство | 23-07-2020, 09:30 0 120 22 липня російські окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Поранених бійців евакуювали до медичного закладу.



Найманці використовували міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю.



Зокрема, ворог відкривав вогонь біля Майорська, Хутору Вільний, Кримського, Мар’їнки, Лебединського, Водяного, Пищевика, Старогнатівки і Талаківки.



По оборонцях Богданівки російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Надвечір, на цій ділянці фронту, противник також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.



За даними розвідки, минулої доби українські бійці знищили одного та поранили трьох загарбників. І за уточненими даними, 21 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.



Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли.



Нагадаємо:



22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.

