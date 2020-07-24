Активіст Шабунін повідомив про підпал його будинку Суспільство | 23-07-2020, 09:31 0 122 Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили. Минулося без жертв.



Джерело: Шабунін у facebook



Деталі: За словами голови ЦПК, сусідка почула вибух та побачила, як спалахнув дім.



Водночас, впевнений активіст, будинок підпалили, оскільки два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання.



Шабунін також запросив журналістів побачити наслідки підпалу.



"Хочемо вкотре нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів. Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше", – написав активіст.







Нагадаємо:



"Центр протидії корупції" – громадська організація, заснована Віталієм Шабуніним та Дарією Каленюк. ЦПК відомі своїми заявами про злочин за фактами топ-корупції, громадськими акціями, адвокацією законопроєктів, боротьбою за поверення корупційних активів.

Один із останніх проєктів Центру "Серпом по рейтингу" має на меті розповісти виборцям про "зашкварених" нардепів.

До "Центру протидії корупції" неодноразово позивались високопосадовці.