Активіст Шабунін повідомив про підпал його будинку...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 24/07/2020 «Тариф на переробку органічних відходів нижчий, аніж наразі становить вартість захоронення ТПВ у Львові», — Святослав Євтушенко...>> Забезпечення медичних закладів Львова в період пандемії COVID-19. Звіт...>> Мер Львова: «На вул. Пилипа Орлика буде повністю змінений простір — якісна дорога, мережі, велодоріжки, хідники, паркувальні місця»...>> Квазікільце на вул. Шевченка відкриють для проїзду вже в першій декаді серпня...>> У каналізаційному колекторі в центрі міста і біля «Компанії Ензим» виявили застарілі боєприпаси...>> Уже одужали 308 львівських медиків, які хворіли на COVID-19...>> Олександр Ганущин оглянув капітальний ремонт автомобільної дороги «Броди – Тернопіль Р39»...>> Які витрати включаються до податкової знижки...>> Підсумки роботи ЕОД на підприємствах Львівського ОУЛМГ за І-ше півріччя 2020 року...>> Учора моніторингові групи обстежили 219 об'єктів: виписано 6 протоколів...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Бельгії проводять розслідування у зв’язку зі смертю чоловіка після затримання поліцією...
21-07-2020, 10:02  >>> 
Справа Шеремета: Кузьменко та Антоненку продовжили арешт...
17-07-2020, 09:15  >>> 
У Сокалі жительку Житомирщини посадили під варту за крадіжки із проникненням...
16-07-2020, 09:13  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Коронавірус в Україні: за добу знову захворіли більше, ніж одужали...
23-07-2020, 09:36  >>> 
Світ встановив новий рекорд добової захворюваності на COVID-19...
23-07-2020, 09:23  >>> 
На Рівненщині зросло число хворих на коронавірус...
23-07-2020, 01:28  >>> 
Поиск: сотрудников - правительство вакансии, Ассистентом менеджера по продажам, Гувернанткой-Rabota.

Активіст Шабунін повідомив про підпал його будинку

Суспільство | 23-07-2020, 09:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 122 122    
Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили. Минулося без жертв.

Джерело: Шабунін у facebook

Деталі: За словами голови ЦПК, сусідка почула вибух та побачила, як спалахнув дім.

Водночас, впевнений активіст, будинок підпалили, оскільки два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання.

Шабунін також запросив журналістів побачити наслідки підпалу.

"Хочемо вкотре нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів. Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше", – написав активіст.



Нагадаємо:

"Центр протидії корупції" – громадська організація, заснована Віталієм Шабуніним та Дарією Каленюк. ЦПК відомі своїми заявами про злочин за фактами топ-корупції, громадськими акціями, адвокацією законопроєктів, боротьбою за поверення корупційних активів.
Один із останніх проєктів Центру "Серпом по рейтингу" має на меті розповісти виборцям про "зашкварених" нардепів.
До "Центру протидії корупції" неодноразово позивались високопосадовці.
   Новини по темі: Суспільство
Олександр Ганущин оглянув капітальний ремонт автомобільної дороги «Броди – Тернопіль Р39»...
23-07-2020, 17:04  >>> 
Які витрати включаються до податкової знижки...
23-07-2020, 15:47  >>> 
Підсумки роботи ЕОД на підприємствах Львівського ОУЛМГ за І-ше півріччя 2020 року...
23-07-2020, 15:46  >>> 
У першому півріччі 2020 року в Головному управлінні ДПС у Львівській області розглянуто 123 письмових звернення громадян...
23-07-2020, 14:34  >>> 
100 ЄВРО ЗА ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО… ПРИКОРДОННИКИ ВІДМОВИЛИСЯ ВІД ПІДКУПУ...
23-07-2020, 11:03  >>> 
З 1 серпня адаптивний карантин діятиме по-новому: в районах і містах...
23-07-2020, 09:34  >>> 
Активіст Шабунін повідомив про підпал його будинку...
23-07-2020, 09:31  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: "луцький теракт", продовження карантину...
23-07-2020, 09:32  >>> 
На Львівщині повідомили про підозру та обрали запобіжний захід спільнику іноземця, який переправляв через держкордон України сирійців-нелегалів...
22-07-2020, 18:06  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: затримання луцького терориста, Волошин та зеленка...
22-07-2020, 09:14  >>> 
   ПолітикаПолітика
Прем'єр Шмигаль уперше відвідає Брюссель із офіційним візитом...
23-07-2020, 09:36  >>> 
Окупанти в Криму попереджають, що вдруге не випустять на материк...
23-07-2020, 09:21  >>> 
Афіни висловили демарш Анкарі через дослідження біля грецького острова...
22-07-2020, 09:18  >>> 
   Діловий світДіловий світ
В аеропорту бельгійського міста Льєж сталася пожежа...
23-07-2020, 09:33  >>> 
SpaceX показала, як на Землю повертаються багаторазові обтічники ракети Falcon 9...
22-07-2020, 09:04  >>> 
НБУ знизить облікову ставку до 5% - прогноз банкірів...
21-07-2020, 10:04  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Олександр Ганущин оглянув капітальний ремонт автомобільної дороги «Броди – Тернопіль Р39»...
23-07-2020, 17:04  >>> 
Які витрати включаються до податкової знижки...
23-07-2020, 15:47  >>> 
Підсумки роботи ЕОД на підприємствах Львівського ОУЛМГ за І-ше півріччя 2020 року...
23-07-2020, 15:46  >>> 
   ВладаВлада
Байден обіцяє повернути США до ВООЗ, якщо виграє вибори...
08-07-2020, 09:16  >>> 
НАЗК передасть до суду матеріали на Зеленського через декларацію...
08-07-2020, 01:48  >>> 
Трамп: Розвідка сумнівалась у причетності РФ до нападів на американців у Афганістані...
02-07-2020, 09:46  >>> 
   КультураКультура
Завтра до Львова приїде Кардинал з Ватикану Конрад Краєвський...
17-07-2020, 18:18  >>> 
У Львові відновлюють роботу всі заклади культури...
17-07-2020, 16:33  >>> 
«Ми проаналізували кінотеатри на готовність до роботи, і там дуже високий рівень безпеки», — Андрій Садовий...
17-07-2020, 10:13  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:37 «Тариф на переробку органічних відходів нижчий, аніж наразі становить вартість захоронення ТПВ у Львові», — Святослав Євтушенко
18:35 Забезпечення медичних закладів Львова в період пандемії COVID-19. Звіт
18:33 Мер Львова: «На вул. Пилипа Орлика буде повністю змінений простір — якісна дорога, мережі, велодоріжки, хідники, паркувальні місця»
18:32 Квазікільце на вул. Шевченка відкриють для проїзду вже в першій декаді серпня
18:30 У каналізаційному колекторі в центрі міста і біля «Компанії Ензим» виявили застарілі боєприпаси
18:27 Уже одужали 308 львівських медиків, які хворіли на COVID-19
17:04 Олександр Ганущин оглянув капітальний ремонт автомобільної дороги «Броди – Тернопіль Р39»
15:47 Які витрати включаються до податкової знижки
15:46 Підсумки роботи ЕОД на підприємствах Львівського ОУЛМГ за І-ше півріччя 2020 року
14:46 Учора моніторингові групи обстежили 219 об'єктів: виписано 6 протоколів

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования