З 1 серпня адаптивний карантин діятиме по-новому: в районах і містах Суспільство | 23-07-2020, 09:34 0 131 З 1 серпня адаптивний карантин в Україні дозволятиме посилювати чи послаблювати карантин в окремих містах і районах областей, якщо через саме в них найгірша ситуація з коронавірусом.





Джерело: головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українському радіо"



Пряма мова: "Ми відмовилися від тотального загального карантину на території всієї держави, а запровадили адаптивний карантин, який із 31 липня – можна сказати, вже з 1 серпня - розпочне працювати інакше, ніж було до цього впродовж останніх півтора місяці.



У чому інакшість? Якщо область 5 днів поспіль буде перевищувати 4 загальнонаціональні індикатори, які були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення – і кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусної хвороби.



І в залежності, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений або в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону. Червона – це найкритичніша, в якій закривається все, як у нас було в березні-квітні на території всієї держави.



І якщо є червона зона, то він триває до того часу, доки внесок у загальну захворюваність в області не зменшиться – і область не перейде у помаранчеву, жовту чи зелену. Коли три дні ми бачимо, що показник кращий, ми переводимо цей район в іншу зону".



Зелена зона – це загально обов’язкові вимоги, які сьогодні є: не можна заходити у громадські будівлі без маски на обличчі, потрібно дотримуватися соціальної дистанції, потрібно мити руки й обробляти їх антисептиком, і одна людина на 5 квадратних метрів".



Жовта – це "буферна зона", яка не дуже відрізняється від "зеленої" за обмеженнями, але стає попереджувальною. У цьому періоді заборонено відвідувати будинки літніх людей, лікарні, соціальні установи".



Передісторія:



Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня в Україні адаптивний карантин, який з 22 травня дозволяв вводити в областях різні обмеження, залежно від епідемічної ситуації в них, а не загалом по країні.

Перші карантинні обмеження ввели в Україні в березні 2020 року.

