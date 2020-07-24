100 ЄВРО ЗА ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО… ПРИКОРДОННИКИ ВІДМОВИЛИСЯ ВІД ПІДКУПУ Суспільство | 23-07-2020, 11:03 0 130



У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава - Руська», що на кордоні з Польщею, громадянка Фінляндії пропонувала прикордонникам неправомірну вигоду у розмірі 100 євро.



Такий спосіб «мотивації» правоохоронців кмітлива мандрівниця вирішила спробувати аби уникнути притягнення до адміністративної відповідальності. Адже під час бесіди з’ясувалося, що окрім паспорта громадянки Фінляндії вона має ще й паспорт громадянки України. Безумовно, прикордонники від хабаря відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Решта аспектів відповідальності порушниці також не залишились без уваги, адже громадянка України намагалася перетнути державний кордон в пункті пропуску без відповідного документу та своїми діями порушила вимоги ст. 2 Закону України «Про громадянство України», ст. 2 Закону України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України», ст. 12 Закону України «Про державний кордон», вчинила адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

Прикордонники вкотре доводять – Державний кордон України це не місце для корупції.

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!



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