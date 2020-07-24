У першому півріччі 2020 року в Головному управлінні ДПС у Львівській області розглянуто 123 письмових звернення громадян Суспільство | 23-07-2020, 14:34 0 82





Своєчасний і кваліфікований розгляд звернень громадян та підвищення якості роботи податківців – це питання, яким у Головному управлінні ДПС у Львівській області приділяється постійна увага.



Так, у січні-червні 2020 року до ГУ ДПС у Львівській області надійшло 123 письмових звернення громадян, в тому числі: письмових заяв – 120 (98%); скарг –3 (2%); пропозиції – 0.



Найпоширенішими темами звернень громадян є: звернення щодо інформування про ухилення від сплати податків (67), звернення щодо контрольно-перевірочної роботи (2), звернення щодо реєстрації та обліку платників податків (5), звернення з питань реєстраційних номерів облікових карток (9), звернення з питань надання консультацій податкового законодавства (3), звернення з питань єдиного соціального внеску (10), звернення з інших питань (24), що належать до компетенції ГУ ДПС у Львівській області.



Головним управлінням ДПС у Львівській області розглянуто 113 письмових звернень (94% від усіх звернень), по 10 зверненнях термін надання відповіді не настав і вони знаходяться на розгляді.

За результатами розгляду звернень: надано роз’яснення на 59 звернень, вирішено позитивно –13 звернень, відмовлено у задоволенні на 16 звернень, повернуто авторові відповідно до ст.5 Закону України «Про звернення громадян» ‒ 10 звернень, надіслано за належністю відповідно до ст.7 Закону України «Про звернення громадян» ‒ 5 звернень, звернення, які не підлягають розгляду відповідно до ст.5 та ст. 17 Закону України «Про звернення громадян» (анонімні) – 10.



Відповіді на всі звернення надано у встановлені законодавством терміни.