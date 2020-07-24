Підсумки роботи ЕОД на підприємствах Львівського ОУЛМГ за І-ше півріччя 2020 року Суспільство | 23-07-2020, 15:46 0 81









Державні лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ в повному обсязі проводять електронний облік деревини в межах Єдиної Державної Системи Електронного Обліку Деревини (ЕОД).

За даними системи ЕОД підпорядкованих підприємств Львівського ОУЛМГ в період з 01.01.2020 по 30.06.2020 року заготовлено та прийнято до системи електронного обліку 348 279 кбм. деревини, що становить 100% до загального обсягу заготовленої деревини

Обсяг реалізованої деревини за цей самий період у системі ЕОД складає 274 258 кбм. деревини або 100% від загальної реалізації.

Табл. №1

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року, обсяг заготівлі зменшився на 68 080 кбм., а обсяг реалізації знизився на 52 130 кбм. Причиною спаду обсягів заготівлі та відповідно реалізації деревини є відсутність попиту на лісоматеріали та зниження ціни на внутрішньому ринку



Відділ лісових ресурсів, машин та

технологій Львівського ОУЛМГ

