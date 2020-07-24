Які витрати включаються до податкової знижки Суспільство | 23-07-2020, 15:47 0 86



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що згідно з нормами Податкового кодексу України громадяни мають право надати податкову декларацію для отримання податкової знижки (компенсації певних витрат).

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України.

Для отримання податкової знижки особа має бути громадянином України, мати офіційне працевлаштування та отримувати «білу» заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб.

Податкова знижка - це, по суті, повернення з бюджету частини сплаченого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб.

Найчастіше, громадяни користуються правом на податкову знижку за витратами, пов'язаними з отриманням відповідної освіти у закладах середньої професійної та вищої освіти.

Також, до витрат, які включаються до податкової знижки відносяться:

- сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти;

- частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом;

- сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям;

- сума витрат платника податку на сплату страхових платежів та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення,

- сума витрат платника податку на усиновлення дитини та оплату допоміжних репродуктивних технологій;

- сума коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

- суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним (детальніше ст.166 Податкового кодексу України).

Термін подачі декларації за минулий рік на отримання податкової знижки - до кінця поточного року, тобто до 31 грудня 2020 року. Враховувати можна тільки витрати, понесені в минулому році. Не скориставшись правом на податкову знижку в цьому році, громадянин втрачає його в наступному році.

Повернення податкової знижки здійснюється протягом 60 календарних днів після подачі декларації громадянином.



