Олександр Ганущин оглянув капітальний ремонт автомобільної дороги «Броди – Тернопіль Р39» Суспільство | 23-07-2020, 17:04 0 167



Сьогодні, 23 липня, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин оглянув хід дорожніх робіт на будівництві автошляху Броди-Тернопіль.



«Ремонт на автомобільній дорозі Броди-Тернопіль активно ведеться. Техніка та дорожники працюють.



Цією дорогою ми займаємося ще з часів Підкамінського фестивалю, раніше її лише латали та підсипали.



Зараз настав час, коли ця дорога буде капітально відремонтована.



Підрядна організація «Шляховик - Т» виконує свою роботу добре та якісно. Ті 3 км дороги є досить складною ділянкою, однак ремонтні роботи уже на завершальній стадії. І уже незабаром цей автошлях буде мати хорошу пропускну здатність та зовнішній вигляд.



Дуже тішуся, що вдалося отримати додаткових 15 млн гривень на ремонт цієї дороги, і уже наступного року ми приступимо до прокладання двох шарів асфальту, так як це було зроблено на дорозі Червоноград-Радехів-Броди.



Львівщині – якісні дороги!» – зазначив Олександр Ганущин.



Як відомо, в кінці травня стартував капітальний ремонт автомобільної дороги «Броди – Тернопіль Р39».



«Броди – Тернопіль» Р39 - є найбільш проблемною відтинку між селами Гаї та Суховоля Бродівського району. Загалом в поганому стані - 7,5 км дороги.



Здійснює ремонт дороги ТзОВ «Шляховик Т», організація, котра виграла тендер на експлуатаційне утримання дороги.



Окрім реконструкції з ЩПС буде упорядковано зручні узбіччя, встановлені дорожні знаки та нанесена відповідна розмітка.