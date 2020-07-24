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Олександр Ганущин оглянув капітальний ремонт автомобільної дороги «Броди – Тернопіль Р39»
|Суспільство | 23-07-2020, 17:04
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Сьогодні, 23 липня, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин оглянув хід дорожніх робіт на будівництві автошляху Броди-Тернопіль.
«Ремонт на автомобільній дорозі Броди-Тернопіль активно ведеться. Техніка та дорожники працюють.
Цією дорогою ми займаємося ще з часів Підкамінського фестивалю, раніше її лише латали та підсипали.
Зараз настав час, коли ця дорога буде капітально відремонтована.
Підрядна організація «Шляховик - Т» виконує свою роботу добре та якісно. Ті 3 км дороги є досить складною ділянкою, однак ремонтні роботи уже на завершальній стадії. І уже незабаром цей автошлях буде мати хорошу пропускну здатність та зовнішній вигляд.
Дуже тішуся, що вдалося отримати додаткових 15 млн гривень на ремонт цієї дороги, і уже наступного року ми приступимо до прокладання двох шарів асфальту, так як це було зроблено на дорозі Червоноград-Радехів-Броди.
Львівщині – якісні дороги!» – зазначив Олександр Ганущин.
Як відомо, в кінці травня стартував капітальний ремонт автомобільної дороги «Броди – Тернопіль Р39».
«Броди – Тернопіль» Р39 - є найбільш проблемною відтинку між селами Гаї та Суховоля Бродівського району. Загалом в поганому стані - 7,5 км дороги.
Здійснює ремонт дороги ТзОВ «Шляховик Т», організація, котра виграла тендер на експлуатаційне утримання дороги.
Окрім реконструкції з ЩПС буде упорядковано зручні узбіччя, встановлені дорожні знаки та нанесена відповідна розмітка.
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