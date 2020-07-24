Гральний бізнес: поправкою казино дозволили розміщувати в менш престижних готелях - нардеп Суспільство | 24-07-2020, 10:03 0 98 У фінальному тексті законопроєкту про легалізацію грального бізнесу з’явилася норма про можливість розташовувати казино не тільки ц 5-ти зіркових готелях, а і в 4-зіркових.



Про це повідомив перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.



"Нагадаю, що у тексті, який виносили до зали, казино дозволено було тільки в 5-зіркових. І кажуть, це була особиста позиція президента.



Як так сталося? Дуже просто. Була правка №1804 від "Слуги Народу", її підняли на підтвердження і...229 голосами "за" врахували



Відверто кажучи, не думаю, що це будо зроблено навмисно, але як є. Сподіваюся, це додаткова підстава для вето, і помилка буде виправлена", - пише Железняк.



Нагадуємо:



14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.



21 липня Голова Верховної Ради відмовив нардепам виправити неузгодженість в правках в законі про гральний бізнес - у нинішньому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізований не буде. Це очікується у вересні.



Близько 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу.



Згідно з текстом законопроєкту, в Україні дозволяється організовувати казино - в готелях категорії "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 100 номерів (для Києва - не менше 150 номерів), заміських комплексах відпочинку загальною площею не менше 10 тисяч кв. м і спеціальних територіальних гральних зонах, створених за рішенням уряду.



Букмекерські пункти запропоновано розміщувати в готелях 3-5 зірок з номерним фондом не менше 25 номерів (для Києва - не менше 50 номерів), а також на іподромах.



Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками



Організаторами азартних ігор можуть бути винятково юридична особа-резидент України.



Серед іншого, організатори азартних ігор повинні забезпечити ідентифікацію гравця і відвідувача грального закладу. Те ж саме стосується гравців в інтернеті.



Організатори не повинні допускати до участі в іграх тих, кому обмежений доступ до них, а також тих, у кого виражена залежність (лудоманія).



Уряд визначатиме, хто буде регулятором грального ринку. Теоретично це може бути і Міністерство фінансів, яке наразі відповідає за цей напрямок, або новостворений орган – комісія чи будь-який інший ЦОВВ. Все залежатиме від окремого рішення Кабміну