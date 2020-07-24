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Нововведення Закону №466: порядок оскарження рішень органів ДПС
|Суспільство | 24-07-2020, 11:51
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Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» вносяться зміни до статті 56 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) щодо оскарження рішень контролюючих органів.
Звертаємо увагу, що термін на адміноскарження рішення ДПС, як і раніше, становить 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення (далі – ППР), або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
Однак, тепер у платників податків, що пропустили цей термін з поважних причин, з’явилась змога подати клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копії підтверджуючих документів поважності причин такого пропуску (за наявності).
Подати таке клопотання можна протягом 6-ти місяців з дати закінчення пропущеного строку для подання скарги. Скарги на рішення територіальних органів ДПС подають до центрального органу ДПС.
Крім того, ст. 56 ПКУ доповнена новим п. 56.31 , за яким до контролюючого органу, який прийняв оскаржувальні рішення відносно нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, можуть бути подані скарги щодо:
- рішення про взяття на податковий облік нерезидента;
- ППР, винесене у зв’язку з визначенням грошового зобов’язання у порядку, передбаченому п.п. 141.4.2 п. 141.1 ст. 141 ПКУ;
- ППР, винесене у зв’язку з визначенням грошового зобов’язання у порядку, передбаченому п.п.117.1 та 117.4 ст. 117 ПКУ;
- ППР, винесене у зв’язку з визначенням грошового зобов’язання, передбаченого п. 133.3 ст. 133 ПКУ.
У разі прийняття контролерами рішення про відмову у задоволенні скарги щодо нерезидентів, платник може оскаржити рішення територіального органу ДПС, звернувшись до контролюючого органу вищого рівня.
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