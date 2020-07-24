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ПОРУШНИКУ КОРДОНУ НЕ ДОПОМІГ КАМУФЛЬОВАНИЙ ОДЯГ

Суспільство | 24-07-2020, 12:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 68 68    

ПОРУШНИКУ КОРДОНУ НЕ ДОПОМІГ КАМУФЛЬОВАНИЙ ОДЯГ
Учора, під час патрулювання ділянки відділу «Рава-Руська» наряд охоронців кордону виявив чоловіка, у схожому на їхній камуфляжі.
Прикордонники Львівського загону рушили перевірити що то за «колега» неквапом йде в бік Польщі.
Чоловік виявився громадянином Латвії. Каже, камуфльований одяг йому подарувала його дівчина-українка. Спроба скористатися подарунком коханої, щоб непомітно обійти пункт пропуску, провалилася.
На «хитруна» прикордонники оформили адмінпротокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Крім того, під час огляду речей псевдо-військового, знайшли пакетик з сіро-зеленою речовиною. Інформацію про виявлене у латвійця «зілля» надали співробітникам Нацполіції для реагування за компетенцією.

#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #пограничники #граница #новини
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