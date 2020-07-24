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Нововведення Закону №466: зміни в оподаткуванні податком на майно (в частині земельного податку) для платників єдиного податку

Суспільство | 24-07-2020, 14:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 36 36    

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни в пп. 4 п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу.
Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів: податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходяться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку) та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва», такі нововведення вступили в дію з 1 липня 2020 року.
Звертаю увагу, що зміни, передбачені цим законом для платників єдиного податку першої-третьої груп, які є власниками чи землекористувачами земельних ділянок, не звільняють таких платників від нарахування та сплати земельного податку за ділянки, надавані в оренду (наймання, позику), а також за ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомості, надавані в оренду (наймання, позику).
Таким чином, платники єдиного податку, які з 1 липня 2020 року є платниками податку за землю, в зв’язку з внесеними законодавчими змінами подають звітну податкову декларацію з плати за землю (якщо така не подавалась з початку року), або проводять уточнення даних річної податкової декларації поданої на початку року, не пізніше 20.08.2020 року.

Роз’яснення та зразки документів для отримання кваліфікованих сертифікатів електронних печаток для програмних РРО
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС у розділі «Отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО» розміщено роз’яснення та нові зразки заповнення реєстраційних карток для отримання користувачами кваліфікованих сертифікатів електронних печаток для програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Документи розроблено відповідно до норм Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» від 20.09.2019 №128-IX, який набирає чинності 01.08.2020, та створення належних умов для функціонування реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій.

ДПС оновила версію АРІ фіскального сервера (Єдине вікно подання електронної звітності) та версію безкоштовного програмного рішення
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Державна податкова служба продовжує тестування АРІ фіскального сервера контролюючого органу та безкоштовного програмного рішення, призначеного для реєстрації розрахункових операцій.
Відповідно до отриманих у ході тестування пропозицій щодо роботи АРІ фіскального сервера (Єдине вікно подання електронної звітності) та безкоштовного програмного рішення «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)» доопрацьовано (розширено) їх функціонал.
Оновлений опис АРІ фіскального сервера (Єдине вікно подання електронної звітності) розміщено тут.
Оновлена версія безкоштовного програмного рішення «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)» розміщена тут.
Нагадую, що тестування триватиме до 31.07.2020.
У разі виникнення у ході тестування запитань до роботи АРІ та безкоштовного програмного рішення просимо направляти їх на адресу: prro@tax.gov.ua та звертатись за телефоном: 0 800 501 007.

Боржникам з податку на нерухоме майно нагадують про їх борг шляхом надсилання смс-повідомлень
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що oдним із заходів є інформування платників податків шляхом надсилання смс-повідомлень. Такі повідомлення надсилаються громадянам, які володіють об’єктами житлової та/або нежитлової нерухомості та станом на 01 липня 2020 року мають податковий борг.
Відповідно до пп. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
Для отримання платниками податку - фізичними особами більш детальної інформації щодо оподаткування фізичних осіб - власників нерухомого майна Головним управлінням ДПС у Львівській області розміщено на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) номери телефонів відповідальних працівників, за якими можна отримати інформацію щодо нарахованого податку на нерухомість та наявного податкового боргу за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/anonsi-ark/21137.html. Також ознайомитися із станом розрахунків з бюджетом можна в Електронному кабінеті (cabinet.tax.gov.ua).

Державна податкова служба України надає для тестування фіскальний додаток «пРРОсто»
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що поряд з тестуванням безкоштовного програмного рішення «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)», розміщене тут, яке розпочате з 15.07.2020, пропонується для тестування безкоштовне програмне рішення «Фіскальний додаток пРРОсто (тестова версія)», що розміщено тут.
Це програмне рішення може використовуватись для реєстрації розрахункових операцій. Його засобами можливо сформувати розрахунковий документ, фіскальний звітний чек та направити для фіскалізації на фіскальний сервер.
Програмне рішення може бути встановлене на будь-якому пристрої, що підтримує операційну систему Android, може використовуватись у період відсутності зв’язку з фіскальним сервером (режим офлайн).
Зареєструвати ПРРО можна, використовуючи програмне забезпечення Електронного кабінету, або будь-яке інше програмне забезпечення, наявне у суб’єкта господарювання, подавши заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій (форма J/F 1316602), що розміщена за посиланнями:
ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/j1316602.arj
ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/f1316602.arj
Тестування програмних рішень «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)» та «Фіскальний додаток пРРОсто (тестова версія)» триватиме до 31.07.2020.
У разі наявності зауважень/пропозицій щодо їх функціоналу просимо надсилати на адресу: prro@tax.gov.ua.
У разі виникнення технічних, методологічних запитань необхідно звертатись за телефоном: 0 800 501 007.

Зручні та практичні сервіси для дітей
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що найчастіше громадяни звертаються до податкових органів з питань отримання адміністративної послуги з видачі реєстраційного номера облікової картки платника податків. Однак, на період дії карантинних обмежень у них виникають певні труднощі, оскільки прийом у центрах обслуговування платників здійснюється за попереднім записом виключно для надання невідкладних послуг у разі гострої необхідності. Відтак, актуальним є максимальне використання дистанційного формату спілкування та електронних сервісів, зокрема ІТС «Електронний кабінет», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Подання документів в електронній формі для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків для дитини
На сьогодні заяву (облікову картку № 1ДР) та копії документів, необхідних для реєстрації у Державному реєстрі, можна подати в електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» (cabinet.tax.gov.ua).
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Електронний кабінет складається із двох функціональних частин: відкрита (загальнодоступна) та приватна (особистий кабінет). Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів – кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID).
Для інформаційної підтримки та допомоги платникам при користуванні Електронним кабінетом відкрита приватна частина Електронного кабінету, яка містить режим «Допомога», де розміщено інструкцію користувача з кожного режиму Електронного кабінету.
В рамках реалізації експериментального проєкту «єМалятко»
Здійснити реєстрацію дитини у Державному реєстрі можна також в рамках реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691, з метою одержання за однією заявою комплексу адміністративних послуг, зокрема:
- за бажанням батьків дитини чи одного з них здійснювати реєстрацію дитини у Державному реєстрі під час державної реєстрації її народження;
- особам віком від 14 до 18 років, які не зареєстровані у Державному реєстрі, за їх бажанням під час оформлення паспорта громадянина України вперше.
Отож, візит до податкової інспекції потрібен лише для отримання картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
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