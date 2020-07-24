Нововведення Закону №466: Порядок оскарження рішень органів ДПС Суспільство | 24-07-2020, 14:19 0 31

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 16.01.2020 №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» вносяться зміни до статті 56 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), стосовно оскарження рішень контролюючих органів.

Звертаю увагу, що термін на адміноскарження рішення ДПС, як і раніше, становить 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення (далі – ППР) або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Однак, тепер у платників податків, що пропустили цей термін з поважних причин, з’явилась можливість подати клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копії підтверджуючих документів поважності причин такого пропуску (за наявності).

Подати таке клопотання можна протягом 6-ти місяців з дати закінчення пропущеного строку для подачі скарги. Скарги на рішення територіальних органів ДПС подають до центрального органу ДПС.

Крім того, ст. 56 ПКУ доповнена новим п. 56.31, за яким до контролюючого органу, який прийняв оскаржувальні рішення відносно нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, можуть бути подані скарги щодо:

- рішення про взяття на податковий облік нерезидента;

- ППР, винесене у зв’язку з визначенням грошового зобов’язання у порядку, передбаченому п.п. 141.4.2 п. 141.1 ст. 141 ПКУ;

- ППР, винесене у зв’язку з визначенням грошового зобов’язання у порядку, передбаченому п.п.117.1 та 117.4 ст. 117 ПКУ;

- ППР, винесене у зв’язку з визначенням грошового зобов’язання, передбаченого п.п. 133.3 ст. 133 ПКУ.

У разі прийняття контролерами рішення про відмову у задоволенні скарги щодо нерезидентів, платник може оскаржити рішення територіального органу ДПС, звернувшись до контролюючого органу вищого рівня.



Щодо обов’язку громадян задекларувати доходи отримані у 2019 році

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що 30 червня 2020 року завершилась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році.

Нажаль, станом на 1 липня 2020 року залишилась значна кількість громадян, які ще досі не подали декларації про майновий стан і доходи.

У зв’язку з чим, нагадуємо, що громадяни, які ще не задекларували отримані доходи за 2019 рік, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити суму податкового зобов’язання.

Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації за 2019 рік, сплачується громадянами самостійно до 1 жовтня 2020 року.

У разі, коли фізична особа не задекларує отримані доходи, контролюючий орган приймає рішення про проведення перевірки та самостійно визначає суму податкового зобов'язання. Одночасно, вказане порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання.



Змінено прожитковий мінімум

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що з 1 липня 2020 року прожитковий мінімум на одну особу у розрахунку на місяць для працездатних осіб становить 2197 гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення з 1 липня 2020 року Законом України від 14.11.2019 № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік» встановлюються такі показники прожиткового мінімуму для:

· дітей віком до 6 років -1 859 грн;

· дітей віком від 6 до 18 років - 2318 грн;

· працездатних осіб - 2197 грн;

· осіб, які втратили працездатність - 1 712 грн.

Вищевказані показники прожиткового мінімуму впливають, зокрема, на розміри соціальних виплат та мінімальних пенсій.

Зміна розміру прожиткового мінімуму не впливає на ті показники, що встановлюються Податковим кодексом України залежно від його розміру на 1 січня звітного податкового року (ставок податку на нерухоме майно, ставки збору за місця для паркування, ставок єдиного податку для 1 групи платників, розміру податкової соціальної пільги та розміру доходу, до якого вона застосовується, неоподатковуваної вартості дарунків тощо).

Мінімальна заробітна плата з початку 2020 року складає у місячному розмірі – 4723 грн, у погодинному розмірі − 28,31 грн. Станом на 1 липня 2020 року мінімальна заробітна плата не змінюється.

Звертаю увагу, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.



Які категорії громадян мають пільги по земельному податку?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до п.281.1 ст.281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються: особи з інвалідністю першої і другої груп; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.



Зареєстровано накази, якими встановлено Порядок реєстрації та застосування програмних РРО, а також форму і зміст розрахункових документів

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що завершено державну реєстрацію наказів Міністерства фінансів України, якими затверджено Порядок реєстрації та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, а також форму та зміст розрахункових документів.

З метою реалізації вимог закону України від 20 вересня 2019 року №128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг», Міністерством фінансів України спільно з ДПС розроблено накази Міністерства фінансів України, якими, зокрема, регулюються питання реєстрації та застосування програмних РРО, запровадження електронного розрахункового документу (чеку).

Міністерством юстиції зареєстровано наказ Мінфіну від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547», яким, зокрема, встановлено:

Порядок реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій;

Порядок визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи ПРРО в режимі онлайн.

Також зареєстровано наказ Мінфіну від 18.06.2020 № 306 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13» згідно з яким:

удосконалено форму і зміст розрахункових документів, що формуються реєстраторами розрахункових операцій/програмними реєстраторами розрахункових операцій;

встановлено нову форму розрахункового документа для операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів.

Із текстом зазначених наказів можливо ознайомитись за посиланням: https://www.mof.gov.ua/uk/ppo.



Розміщено форми електронних документів, які мають застосовуватись суб’єктами господарювання – користувачами програмних РРО

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що у банері «Програмні РРО» на вебпорталі ДПС у вкладці «Форми ПРРО» розміщено форми електронних документів для програмних реєстраторів розрахункових операцій, які застосовуються користувачами для реєстрації/перереєстрації/скасування реєстрації ПРРО, а також під час застосування ПРРО.

Пропонуємо ознайомитись з цими формами усім зацікавленим суб’єктам господарювання – користувачам програмних РРО та розробникам комерційних програмних РРО.

Банер «Програмні РРО» (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/) також містить актуальну інформацію, пов’язану із запровадженням програмних РРО відповідно до вимог Закону України від 20 вересня 2019 року №128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (набуває чинності з 01.08.2020).



Нововведення Закону №466: Зміни в оподаткуванні податком на майно (в частині земельного податку), для платників єдиного податку

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 16.01.2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни в пп. 4 п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу.

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів: податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку) та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва», такі нововведення вступили в дію з 1 липня 2020 року.

Звертаю увагу, що зміни, передбачені цим законом для платників єдиного податку першої-третьої груп, які є власниками чи землекористувачами земельних ділянок не звільняють таких платників від нарахування та сплати земельного податку за ділянки, надавані в оренду (наймання, позику), а також за ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомості, надавані в оренду (наймання, позику).

Таким чином, платники єдиного податку, які з 1 липня 2020 року є платниками податку за землю, в зв’язку з внесеними законодавчими змінами подають звітну податкову декларацію з плати за землю (якщо така не подавалась з початку року), або проводять уточнення даних річної податкової декларації поданої на початку року, але не пізніше 20.08.2020 року.



Що змінилося для платників податку на додану вартість?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що зміни по ПДВ, запроваджені Законом №466-ІХ стосуються, зокрема порядку реєстрації платників ПДВ, звітних періодів для платників ПДВ.

Так, якщо раніше для деяких платників звітним періодом міг бути квартал, то тепер звітний період єдиний для усіх платників ПДВ ( і для платників єдиного податку теж) і складає календарний місяць.

Щодо порядку реєстрації платників ПДВ: якщо раніше реєстраційна заява при реєстрації особи платником ПДВ подавалась за 20 календарних днів до початку податкового періоду, то тепер строки зменшилися до 10 календарних днів до початку такого періоду.

Для зміни ставки ЄП платниками єдиного податку 3 групи (неплатників ПДВ) змінилися також строки: якщо раніше було 15 днів до початку кварталу, тепер 10 календарних днів до початку місяця, в якому застосовуватиметься ставка ЄП, що передбачає сплату платником ПДВ.

Якщо раніше заяву про реєстрацію платником ПДВ можна було подати у паперовій або електронній формі, то тепер передбачено лише електронна форма подачі такої заяви.

Детальніше: Закон України №466-ІХ зі змінами до Податкового кодексу України.



До уваги громадян, які не виконали свій обов’язок щодо декларування доходів, отриманих у 2019 році

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що 30 червня 2020 року завершилась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році.

На жаль, станом на 1 липня 2020 року ще значна кількість громадян не подали декларації про майновий стан і доходи.

У зв’язку з цим нагадуємо, що громадяни, які ще не задекларували отримані доходи за 2019 рік, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити суми податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Cуми податкових зобов’язань, зазначені в поданій річній декларації за 2019 рік, сплачуються громадянами самостійно до 1 жовтня 2020 року.

У разі, коли фізична особа не задекларує отримані доходи, контролюючий орган приймає рішення про проведення перевірки та самостійно визначає суми податкових зобов'язань. Одночасно, вказане порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначених податкових зобов'язань.



Нововведення Закону №466: Планування та проведення документальних планових перевірок

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 16.01.2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон №466), внесено зміни до ст.77 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), в частині порядку планування та проведення документальних планових перевірок.

Так, п.77.1 ст.77 ПКУ визначено, що документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Варто звернути увагу, що відтепер Законом №466 вводиться норма, яка регулює періодичність внесення змін до плану-графіка на поточний рік - не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року, крім випадків коли зміни пов'язані із змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок (п.77.2 ст.77 ПКУ).

Крім цього, Законом №466 визначено, що документальна перевірка платника податків, який був включений до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік внаслідок внесення змін у такому році (інших ніж зміни найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок), може бути розпочата не раніше 1 липня поточного року в разі внесення змін до плану-графіка проведення документальних перевірок на поточний рік у першому кварталі такого року і не раніше 1 жовтня поточного року в разі внесення змін до плану-графіка проведення документальних перевірок на поточний рік у другому кварталі такого року.

Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 30 числа останнього місяця кварталу (у випадках змін найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок - до 30 числа місяця, що передує місяцю, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки).

Законом №466 також змінено умову, за якої контролюючому органу надається право на проведення документальної планової перевірки платника податків – лише у випадку, коли платнику (його представнику) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано (вручено) у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ, копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.



Фізичних осіб – підприємців звільнено від сплати ЄСВ за себе за березень, квітень та травень місяці 2020 року.

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що за перший квартал 2020 року мінімальний єдиний внесок для ФОП за себе складає 2078,12 грн. (4723 грн. х 22%=1039,06 грн. х 2 (за січень і лютий місяці)).

За другий квартал – 1039.06 грн. (за червень місяць).

Детальніше: Закон України від 13 травня 2020 року №591-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".



Суб'єкти господарювання зобов'язані повідомляти про об'єкти оподаткування

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що подання форми 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» передбачена п.63.3 ст.63 Податкового кодексу України, який встановлює обов’язок платників податків стати на облік в органах державної податкової служби, а також обов’язок повідомляти податкові органи про всі об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням.

Наказом Міністерство Фінансів України від 09.12.2011 р. №1588, передбачено,

що повідомлення про об’єкти оподаткування реалізується шляхом подання платником податків повідомлення за формою 20-ОПП до податкового органу за місцем знаходження такого об’єкта.

Повідомлення за формою №20-ОПП мають подавати всі платники податків (як юридичні, так і фізичні особи - підприємці) у разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування.

Об'єктами оподаткування або об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Однак такі об’єкти повинні визначатися для кожного податку окремо, виходячи з норм відповідних розділів Податкового кодексу.

Тобто у 20-ОПП зазначають усі приміщення, якими користується підприємство та має у своєму розпорядженні, усі види транспорту, бази, ательє, магазини, кіоски тощо. Включаючи також об’єкти, які здаються в оренду та орендується у інших осіб.

Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Форму №20-ОПП можна подати через електронний кабінет платника податків на сайті ДПС України.

Типи об'єктів оподаткування, їх найменування та коди для заповнення форми №20-ОПП , дивіться тут:

https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html



Єдиний внесок. Які законодавчі зміни вступили у дію?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що 2 червня 2020 року опубліковано Закон України від 13 травня 2020 року № 592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників». Документ набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Проте окремі норми цього Закону вступили у дію з 3 червня 2020 року. Це важливо для недіючих підприємців на загальній системі оподаткування та самозайнятих осіб. Адже нововведення стосуються списання сум недоїмки з єдиного внеску, штрафів та пені, нараховані на ці суми недоїмки певним категоріям за період з 1 січня 2017 року на підставі заяви такого платника.

Отже, із 3 червня 2020 року діють норми щодо списання суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску з числа фізичних осіб - підприємців (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за період з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 592 (03.06.2020), а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб.



ПДФО з пенсій скасовано

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до норм Закону №466 – ІХ виключено пп.164.2.19 п. 164.2 ст.164 ПКУ, яким передбачалось, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення.

Отже, скасовано ПДФО з пенсій, розмір яких перевищує 16380 грн.



Є лише дві причини відмови у списанні ЄСВ

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що контролюючим органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 01 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом № 592.

2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті у порядку, передбаченому Законом № 2464.



Затверджено форму попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Наказом Мінекономіки від 19.05.2020 р. №919 затверджено форму попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю.

Наказ набрав чинності з 12 червня.

У разі наявності підстав, інспектор Держпраці має надавати попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю за затвердженою формою.

Надання такого попередження роботодавцю ще не означає, що він має сплатити штраф за результатами перевірки. Ця форма лише попереджає, що за виявлені в роботодавця порушення чинним законодавством передбачено певну відповідальність.

Підставою для сплати штрафу відповідно до ст. 265 КЗпП України є постанова уповноваженої посадової особи Держпраці.



Нарахування податкової знижки

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року зберігається за платником податку до кінця податкового року, наступного за звітним, тобто до 31 грудня 2020 року.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки перераховано у п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України.

Алгоритм розрахунку суми виглядає наступним чином:

- на підставі підтверджувальних документів визначається сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки.

- визначається база оподаткування шляхом віднімання від загального річного оподатковуваного доходу сум застосованих податкових соціальних пільг та сум витрат, які дозволено включити до податкової знижки (інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих податкових соціальних пільг, утриманого податку на доходи фізичних осіб фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця).

Звертаю увагу, що платнику податку повертається не сума витрат, понесена платником податку, а різниця в сумі податку на доходи фізичних осіб, отримана внаслідок зменшення бази оподаткування на суму витрат, дозволених до включення до податкової знижки.

Внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата ПДФО, оскільки загальний річний оподатковуваний дохід зменшується на суму понесених витрат, дозволених до включення до податкової знижки.

Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації до податкового органу.

Під час заповнення декларації радимо уважно вносити дані та перевіряти правильність вказаних реквізитів банківського рахунку, на який будуть перераховані кошти.

При цьому, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не використає своє право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки відповідно до п.п.166.4.3 п.166.4 ст.166 Податкового кодексу України не переноситься.



Про порядок та підстави відмови в реєстрації РРО

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що протягом двох робочих днів після отримання заяви про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-РРО (далі - реєстраційна заява за ф. №1-РРО) контролюючий орган відмовляє в реєстрації реєстратора розрахункових операції (далі - РРО), якщо:

- РРО вже зареєстрований;

- модель (модифікацію) РРО не включено або виключено з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;

- РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній в реєстраційній заяві за ф. №1-РРО;

- центр сервісного обслуговування (далі - ЦСО) не включено до Реєстру Центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;

- в контролюючому органі наявні відомості про анулювання ліцензії на право здійснення відповідної господарської діяльності;

- щодо господарської одиниці, вказаної у реєстраційній заяві за ф. №1-РРО, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог п.63.3 ст. 63 Податкового кодексу України або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання;

- суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі, до якого подано реєстраційну заяву за ф. №1-РРО;

- суб’єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в контролюючому органі за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;

- щодо договору між ЦСО та суб’єктом господарювання про технічне обслуговування та ремонт РРО в контролюючому органі відсутнє повідомлення ЦСО про його укладання або згідно з таким повідомленням відповідний договір розірваний або припинений;

- у контролюючому органі наявні відомості про РРО як про викрадений;

- екземпляр моделі (модифікації) РРО, що реєструється, відсутній в реєстрі екземплярів реєстраторів розрахункових операцій;

- суб’єкт господарювання є пов’язаною особою з ЦСО.

За наявності підстав для відмови в проведенні реєстрації РРО контролюючий орган не пізніше двох робочих днів з дати надходження документів для проведення реєстрації РРО надає або надсилає (поштовим відправленням або на електронну пошту) суб’єкту господарювання повідомлення про відмову у проведенні реєстрації РРО із зазначенням підстав для такої відмови.



До уваги суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, оптової, роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального!

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що велику кількість заяв про отримання/переоформлення ліцензій, внесення чергового платежу за ліцензії на право виробництва, оптової, роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального, що надходять в електронному вигляді до ДПС та Головних управлінь ДПС у областях та м. Києві, наразі не можливо опрацювати відповідно до вимог Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Приймання зазначених заяв у електронному вигляді буде здійснюватися після внесення відповідних змін до Закону щодо електронного ліцензування.

ДПС приносить вибачення за незручності та просить направляти такі заяви на паперових носіях до відповідного органу ліцензування.

Крім цього, нагадую, що у разі відсутності звернення суб’єкта господарювання до органу ліцензування щодо внесення чергового платежу за ліцензію на дату спливу терміну попередньої сплати, таку ліцензію буде призупинено відповідно до вимог Закону.

https://www.tax.gov.ua/anonsi/23354.html

Державна податкова служба повідомляє, що велику кількість заяв про отримання/переоформлення ліцензій, внесення чергового платежу за ліцензії на право виробництв....