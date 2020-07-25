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У першому півріччі на Львівщині платникам податків відшкодували близько 1,4 мільярда гривень ПДВ грошовими коштами

Суспільство | 24-07-2020, 15:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 96 96    


Протягом січня-червня 2020 року на Львівщині відшкодовано грошовими коштами на розрахункові рахунки платників податку на додану вартість (далі ‒ ПДВ) – 1 350,3 млн. грн. 632 платникам. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

Протягом першого півріччя 2020 року заявлено до відшкодування на розрахункові рахунки платників 1 460,1 млн. грн. 630 платниками ПДВ. Середньомісячні заявки склали 243,4 млн.грн. Середньомісячні заявки на 5 відс. менші від рівня 2019 року (256,8 млн.гривень).

Станом на 01 липня 2020 року порівнюючи з початком року загальний залишок невідшкодованих сум ПДВ зменшився на 77 млн. грн., або на 15 %.

Невідшкодовано 427,5 млн. грн. ПДВ, з яких: 280,6 млн.грн. – нові заявки у червні 2020 року з врахуванням уточнюючих розрахунків; 130,4 млн.грн. – проводяться позапланові перевірки в межах законодавчо встановленого терміну та узгоджуються матеріали перевірок; 0,5 млн.грн. – в пасивному залишку (судові органи, адміноскарження); 16,0 млн.грн. – включено в Тимчасовий реєстр та очікують законодавчого врегулювання (суми ПДВ, задекларовані до 01.02.2016 р.).
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