Бойовики підготували провокацію, щоб звинуватити ЗСУ у зриві "тиші" - штаб Суспільство | 27-07-2020, 05:56 0 180 Бойовики замінували українські позиції мінами з годинниковим механізмом, щоб під час дії режиму припинення вогню ті вибухнули і все виглядало так, ніби українська сторона здійснила обстріл і порушила домовленості про "тишу".





Джерело: штаб ООС у Facebook



Дослівно: "Напередодні повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог зробив чергову провокацію неподалік Новомихайлівки та здійснив мінування українських позицій протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 ставиться дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин.



Підступність провокації полягає у тому, що невдовзі, уже під час дії перемир’я, міна може детонувати і вибух розцінюватиметься як обстріл зі сторони українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню".



Нагадаємо: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.