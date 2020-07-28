Нідерланди встановили карантин для приїжджих з України та низки інших країн Суспільство | 27-07-2020, 09:53 0 108 Влада Нідерландів запроваджує двотижневу самоізоляцію для громадян, які повертаються з країн, де зафіксована велика кількість випадків інфікування COVID-19, до їх числа входить і Україна.



Джерело: "Укрінформ" із посиланням на МЗС Нідерландів



Дослівно МЗС: "У зв'язку з високим ризиком поширення коронавірусу уряд закликає до 14-денного карантину після прибуття в Нідерланди з країни, яка має помаранчевий або червоний код".



Деталі: Відповідні рекомендації міністерство підготувало щодо кожної країни.



Україна входить до переліку держав, після повернення з яких двотижневий карантин є обов‘язковим.



МЗС Нідерландів наголошує, що карантин обов’язковий у тому числі для тих, у кого немає жодних симптомів COVID-19.