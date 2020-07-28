Протягом січня-червня 2020 року на Львівщині погашено 98,5 мільйона гривень податкових боргів живими коштами Суспільство | 27-07-2020, 10:04 0 116



З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області та відокремленими управліннями Головного управління ДПС у Львівській області у січні-червні 2020 року вжито ряд заходів, в тому числі:



- описано майна в податкову заставу на суму 362,9 млн. гривень;



- направлено 201 позов до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 253,8 млн. гривень;



- стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 33,6 млн. гривень;



- направлено 8 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 1,7 млн. гривень.



В результаті цих та інших заходів протягом січня-червня 2020 року погашення податкового боргу живими коштами склало 98,5 млн. грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів,

сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).



Cтаном на 01.07.2020 сума податкового боргу до Зведеного бюджету України за даними ІС склала 3876,3 млн. гривень.



Інформацію про суб’єктів господарювання Львівщини, які мають податковий борг, можна отримати в розділі «Переліки» на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) та Офіційному порталі ДПС України (tax.gov.ua) за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html

