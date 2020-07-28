Смерть дитини політв’язня: окупанти кажуть, що хлопчик потонув Суспільство | 27-07-2020, 10:10 0 118 У підконтрольному Росії управлінні МВС в анексованому Криму заявляють, що з’ясували причину смерті 3-річного Муси Сулейманова в селі Строганівка під Сімферополем. За їхніми даними, дитина потонула.



Джерело: "Радіо Свобода"



Деталі: Раніше повідомлялося, що тіло хлопчика знайшли в одній із вигрібних ям поруч із будинком.



В МВС кажуть, що "згідно з результатами розтину, ознак насильницької смерті не виявлено, причина загибелі дитини – утоплення".



В управлінні Слідчого комітету Росії додали, що час настання смерті відповідає часу зникнення.



У поліції зазначили, що тепер встановлюють умови, через які загинула дитина.



Що передувало: У селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв'язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса, 26 липня стало відомо, що хлопчика знайшли мертвим.



