Заходи з дотримання "тиші" на Донбасі вступили в силу – командування ОС Суспільство | 27-07-2020, 10:24 0 117 Командування Об'єднаних сил України підтверджує, що розпочато заходи за наказом про припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.



Джерело: повідомлення штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook



Дослівно: "Відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року Командування Об’єднаних сил повідомляє, що 26 липня 2020 року видано наказ Командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню.



Командування Об'єднаних сил підтверджує, що даний наказ про припинення вогню відповідає справжнім заходам, які були визначені Тристоронньою контактною групою та вступили в силу з 00.00 годин 27 липня 2020 року".



Деталі: Щоденного ранкового зведення про обстріли бійців ОС на Донбасі вранці 27 липня не оприлюднено.