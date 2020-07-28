ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ УСПІШНО ВИКОРИСТОВУЮТЬ БЕЗПІЛОТНІ АВІАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ В ОХОРОНІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Суспільство | 27-07-2020, 16:53 0 97



Державна прикордонна служба України реформується та переозброюється за стандартами ЄС та НАТО є лідером реформування серед силових структур. В рамках реалізації проєкт «Візуальний контроль за функціонуванням пунктів пропуску» Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020» підрозділи прикордонного загону були забезпечені безпілотними авіаційними системами. А також протягом 2019 року був підготовлений та пройшов навчання персонал із залученням представників центру підготовки із застосування, експлуатації безпілотних авіаційних систем, які мають необхідні знання та досвід. За допомогою цих авіаційних комплексів прикордонники дистанційно здійснюють моніторинг визначеної ділянки місцевості з висоти до 500 метрів та в радіусі до 10 кілометрів як вдень, так і вночі.

Отож, прикордонники мають усі новітні засоби для ефективної охорони державного кордону. Прикордонне відомство крокує в ногу з науково — технічним прогресом та використовує сучасну техніку в охороні кордону.



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