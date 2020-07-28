Прикордонники вкотре проявили пильність та толерантність Суспільство | 27-07-2020, 16:54 0 103



На українсько-польському кордоні правоохоронці в автомобілі подорожнього виявили набої та відмовилися від хабаря.

Сьогодні в пункті пропуску «Краківець» під час огляду одного з автомобілів, яким на виїзд з України прямував громадянин Німеччини, прикордонники виявили три набої калібру 7,62 мм та п'ять гільз. Чоловік намагався перевезти їх в салоні автомобіля, а слідував по смузі руху «Зелений коридор». Подальше провадження у справі здійснюють співробітники Національної поліції.

Довелося пояснювати поліцейським свої протиправні дії і нашому співвітчизнику, який напередодні теж слідував через «Краківець». Під час прикордонного контролю відносно українця спрацювала база даних правоохоронних органів. З’ясувалося, що чоловік має заборону виїзду за межі країни. Аби безперешкодно потрапити закордон, чоловік запропонував старшому зміни хабар у розмірі 500 гривень. Прикордонник, проявивши нульову толерантність до корупції, від неправомірної винагороди відмовився та повідомив про даний факт співробітників Нацполіції.

Нагадаємо, що в Держприкордонслужбі на даний момент проводяться антикорупційні заходи «Захисти Україну та кордон від корупції!», тому в котрий раз закликаємо подорожніх не пропонувати правоохоронцям хабарів, аби в подальшому не відповідати за свої неправомірні дії перед законом.



Прес-служба Мостиського прикордонного загону

