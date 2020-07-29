Протести в Портленді не вщухають: поліція направляє в місто додаткові сили Суспільство | 28-07-2020, 09:51 0 114 Американська поліція направила додатково щонайменше 100 своїх офіцерів у Портленд, де з травня тривають масові протести через смерть при затриманні поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.



Джерело: Reuters



Деталі: Відповідне рішення пов'язане з тим, що протести в місті посилилися.



Планується, що нові поліцейські охоронятимуть федеральну будівлю суду в центрі Портленда.



Міністерство внутрішньої безпеки США розглядає також можливість відправки в місто 50 додаткових співробітників митних і прикордонних служб.



Передісторія: У травні в американському Міннеаполісі помер при затриманні афроамериканець Джордж Флойд. За його загибель люди спалили поліцейську дільницю, а місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації.



Офіцер поліції, який брав участь у затриманні Флойда, був заарештований.



Через смерть Флойда всю країну охопили протести.