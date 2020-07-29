Фізична сила і сльозогінний газ: патрульних підозрюють у перевищені влади Суспільство | 28-07-2020, 09:52 0 119 Слідчі Державного бюро розслідувань перевірять можливу причетність працівників патрульної поліції міста Кременчук Полтавської області до застосування фізичної сили і сльозогінного газу до двох жінок.



Джерело: сайт ДБР



Деталі: За попередньою інформацією, патрульні застосували силу по відношенню до місцевої мешканки під час затримання. Та голосно кричала від болю і казала, що вдома у неї залишилася малолітня дитина. Крім того, поліцейські застосували сльозогінний газ і до сусідки затриманої, яка просила відпустити жінку.



За даними ДБР, все це зафіксовано на відео, яке опубліковане у соціальних мережах.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу". Патрульним загрожує від 3 до 8 років в’язниці.