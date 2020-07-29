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Державна податкова служба України надає для тестування безкоштовне програмне рішення

Суспільство | 28-07-2020, 10:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 173 173    

Львівське управління Офісу великих пдатників податків ДПС повідомляє, що Законом України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» ДПС зобов’язано забезпечити безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктами господарювання під час проведення розрахункових операцій.
Безкоштовне програмне рішення «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)» розміщене за адресою: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/  та пропонується для тестування усім суб’єктам господарювання, на яких поширюється дія Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Програмне рішення може використовуватись для реєстрації розрахункових операцій (формування розрахункових документів, фіскальних звітних чеків, їх направлення для фіскалізації на фіскальний сервер, надання фіскального чека покупцеві) та бути встановлене на будь-якому пристрої, що підтримує операційну систему Windows Vista SP2 і вище або Android 4.1 і вище.
Програмне рішення може використовуватись у період відсутності зв’язку з фіскальним сервером (режим офлайн).
Зареєструвати ПРРО (касу)/касира (електронну печатку) можна, використовуючи програмне забезпечення Електронного кабінету, або будь-яке інше програмне забезпечення, наявне у суб’єкта господарювання.
Реєстрація ПРРО здійснюється шляхом подання заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій (форма J/F 1316602), що розміщена за посиланнями:
ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/j1316602.arj
ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/f1316602.arj
Реєстрація касира здійснюється шляхом подання повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (форма J/F 1391801), що розміщене за посиланнями:
ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/j1391801.arj
ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/f1391801.arj
Тестування безкоштовного програмного рішення «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)» триватиме до 31.07.2020.
Щоденно з 8 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв., починаючи з 15.07.2020, надається можливість тестувати роботу безкоштовного програмного рішення та направляти у разі наявності зауваження/пропозиції щодо його функціоналу на адресу: prro@tax.gov.ua.
У разі виникнення технічних, методологічних запитань необхідно звертатись за телефоном: 0 800 501 007.

Для надання інформаційної підтримки суб’єктам господарювання, які беруть участь у тестуванні програмних РРО, роботу Контакт-центру ДПС буде продовжено до 20 год. 00 хв., починаючи з 15.07.2020.


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