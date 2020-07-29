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На Закарпатті затримали прикордонника під час отримання 600 доларів США неправомірної вигоди
|Суспільство | 28-07-2020, 10:27
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Військовослужбовця одного з підрозділів Чопського прикордонного загону правоохоронці заскочили на гарячому 27 липня в м. Ужгород.
Прикордонник вимагав та отримав від місцевого мешканця 600 доларів США за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон України тютюнових виробів шляхом надання інформації щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів.
Заходи з викриття хабарника здійснювали співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Закарпатській області ДСР НПУ та Територіального управління ДБР, розташованого у Львові, за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Фігуранту справи повідомлено про підозру. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
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