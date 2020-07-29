На Закарпатті затримали прикордонника під час отримання 600 доларів США неправомірної вигоди Суспільство | 28-07-2020, 10:27 0 186

Військовослужбовця одного з підрозділів Чопського прикордонного загону правоохоронці заскочили на гарячому 27 липня в м. Ужгород.



Прикордонник вимагав та отримав від місцевого мешканця 600 доларів США за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон України тютюнових виробів шляхом надання інформації щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів.



Заходи з викриття хабарника здійснювали співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Закарпатській області ДСР НПУ та Територіального управління ДБР, розташованого у Львові, за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.



Фігуранту справи повідомлено про підозру. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.



