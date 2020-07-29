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Кабмін підкоригував перелік лікарських засобів, які звільняються від оподаткування ПДВ

Суспільство | 28-07-2020, 10:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 111 111    

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що внесено зміни до переліку лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, які звільнено від оподаткування ПДВ на час карантину.
Тож, Кабмін постановою від 22.07.2020 р. №620 вніс зміни до постанови КМУ від 20.03.2020 р. № 224. Нагадаємо, що нею затверджено Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ.
У самому Переліку товарів підрозділ “Медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реагенти для лабораторних досліджень” розділу “Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” доповнено такими позиціями:
902780 Станція автоматична для екстракції рибонуклеїнової кислоти;
3002, 3006, 3822 00 00 00Тест-система, призначена для якісного виявлення IgA антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу;
3002, 3006, 3822 00 00 00 Тест-система, призначена для якісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу;
3002, 3006, 3822 00 00 00 Тест-система, призначена для якісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу;
3002, 3006,3822 00 00 00 Тест-система, призначена для якісного виявлення сумарного IgM та IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу.
Ця постанова набере чинності з дня її опублікування.


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