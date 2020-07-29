Новації у поданні ф. №20-ОПП та інші зміни в обліку платників податків Суспільство | 28-07-2020, 11:45 0 109



Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що Мінфін затвердив зміни до Порядку обліку платників податків і зборів. Зокрема, удосконалено порядок подання повідомлення за ф. № 20-ОПП, а також викладено у новій редакції форму №1-ОПП та ще чотири реєстраційні форми.

Мінфін наказом від 24.06.2020 р. №323 (зареєстрований в Мін'юсті 01.07.2020 р. за №606/34889) затвердив зміни до Порядку обліку платників податків і зборів. Зокрема:



1. Уточнено порядок визначення податкового номера платника податків.

Так, структура реєстраційного (облікового) номера платника податків, який присвоюється контролюючим органом, буде такою:

XX000000К, де:

XX - приймає значення 77 - для платників податків - резидентів, 88 - для платників податків - нерезидентів;

000000 - порядковий номер;

К - контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі - Центральний контролюючий орган).

2. Встановлено порядок взяття на облік в контролюючих органах іноземних компаній, організацій, дипломатичних місій.

Зокрема, взяття на облік у контролюючих органах іноземних компаній, організацій, дипломатичних місій здійснюється на підставі поданих до контролюючого органу документів, визначених:

пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку - у разі отримання іноземною компанією, організацією, дипломатичною місією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні. У такому разі документи подаються нерезидентом до контролюючого органу за місцезнаходженням відповідного об'єкта;

пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку (крім документів, визначених в абзаці четвертому пункту 4.4 розділу IV цього Порядку) - якщо іноземна компанія, організація, дипломатична місія відкриває рахунок в банку або іншій фінансовій установі та не підпадає під дію абзацу другого цього підпункту. У такому разі документи подаються нерезидентом до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням банку (відокремленого підрозділу) або іншої фінансової установи, в якому відкривається рахунок.

Взяті на облік згідно з цим підпунктом іноземні компанії, організації, дипломатичні місії включаються до реєстру платників податків - нерезидентів з ознакою "іноземна компанія, що отримала майнові права на нерухомість або землю" або "іноземна компанія, що відкриває рахунок.

3. Уточнено порядок обліку в контролюючих органах фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Якщо адвокат або судовий експерт провадить незалежну професійну діяльність індивідуально (не в складі державної спеціалізованої установи чи іншої юридичної особи) не з дати видачі відповідного свідоцтва, то для підтвердження періодів, протягом яких незалежна професійна діяльність не провадилась, подається документ відповідного уповноваженого органу чи витяг з реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, із зазначенням дат зупинення та поновлення права на заняття незалежною професійною діяльністю або дат зміни організаційної форми відповідної діяльності.

Ознака провадження незалежної професійної діяльності може бути встановлена контролюючим органом на підставі відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, якщо відповідний реєстр містить дані про те, що професійна діяльність провадиться незалежно (індивідуально).

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та взяті на облік, як внутрішньо переміщені особи, можуть подати заяву для взяття на облік/зміну місця обліку до контролюючого органу за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої подається до контролюючого органу.



4. Зазначено, що відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію про об'єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі.

Юридична особа інформує про всі об'єкти оподаткування крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи

5. Удосконалено порядок подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП.

Уточнено, що у повідомленні за формою №20-ОПП надається інформація про всі об'єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.

Під час надання повідомлень за формою №20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об'єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про об'єкти оподаткування - офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів об'єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні: офіс, склад, склад-магазин).

Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об'єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за формою №20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об'єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці).

Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може бути подана в повідомленні за формою №20-ОПП як узагальнена з типом об'єкта оподаткування "автомобільні транспортні засоби" та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі "Реєстраційний номер об'єкта оподаткування.

Повідомлення за формою №20-ОПП з інформацією про об'єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна), подаються до контролюючого органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об'єкта оподаткування у відповідному державному органі. У такому разі графа 12 "Реєстраційний номер об'єкта оподаткування" повідомлення за формою №20-ОПП не заповнюється.

Відомості, зазначені в повідомленні за формою №20-ОПП, вносяться контролюючим органом до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб:

не пізніше наступного дня після отримання повідомлення за формою №20-ОПП засобами електронного зв'язку в електронній формі;

не пізніше 10 робочих днів від дня надходження до контролюючого органу в паперовій формі повідомлення за формою №20-ОПП.

Платники податків можуть переглянути інформацію про об'єкти оподаткування та контролюючі органи, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку, в приватній частині Електронного кабінету.

6. У новій редакції викладено:

Додаток 5. Форма № 1-ОПП.

Додаток 6. Форма № 1-РПП.

Додаток 8. Форма № 5-ОПП.

Додаток 11. Форма № 11-ОПП.

Додаток 13. Форма № 8-ОПП.

Цей наказ набере чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.





