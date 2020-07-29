Майже 898 мільйонів гривень єдиного внеску заборгували платники податків до соціальних фондів на Львівщині Суспільство | 28-07-2020, 14:07 0 118





В управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що заборгованість зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.07.2020 cкладає 897,6 млн. грн., з яких: 579,7 млн. грн. заборгували юридичні особи та 317,9 млн. грн. − фізичні особи.



З загальної суми боргу по області (897,6 млн. грн.) підприємства вугільної галузі заборгували 414,6 млн. грн., або 46,2 відсотка. Заборгованість структурних підрозділів ДП ,,Львіввугілля” − 401,3 млн. гривень.



З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2020 році за даними територіальних підрозділів скеровано до органів державної виконавчої служби 3205 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 320,8 млн. гривень.