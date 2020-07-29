Що треба знати про РРО «спрощенцям» Суспільство | 28-07-2020, 14:10 0 95

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу на запровадження ряду новацій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО).

Так, суб’єктам господарювання буде дозволено при здійсненні готівкових розрахунків зі споживачами застосовувати програмні РРО, у якості яких можливо буде застосовувати будь-який пристрій: смартфон, планшет, комп’ютер тощо. Такі пристрої за допомогою спеціального програмного забезпечення зможуть фіскалізувати розрахункові операції на сервері ДПС.

Вже з 01 серпня поточного року всі користувачі РРО (за бажанням) зможуть отримати безкоштовне програмне рішення від ДПС або придбати будь-який інший програмний РРО.

Нагадуємо, що з 1 січня 2021 року передбачається впровадження обов’язкового застосування РРО фізичними особами-підприємцями платниками єдиного податку ІІ та ІІІ груп, які провадять певні види діяльності, при здійсненні готівкових розрахунків із споживачами.

Зокрема, РРО необхідно буде застосовувати «спрощенцям» зазначених груп, які здійснюють продаж товарів (надання послуг) через Інтернет, торгівлю ювелірними виробами та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, секонд-хендом, текстилем (крім реалізації за готівкові кошти на ринках) тощо. Також «касовий апарат» буде потрібен туристичним операторам й готельєрам.

З 1 квітня 2021 року РРО стане обов’язковим для усіх суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції, крім ФОПів платників єдиного податку І групи.

За незастосування РРО або застосування із порушенням встановлених вимог передбачається деяке збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій.

Так, штраф у розмірі 10% (за перше порушення) і 50% (за кожне наступне порушення) вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) застосовуватиметься з 01.08.2020. З 01.01.2021 розмір штрафу становитиме 100% і 150% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) за перше й наступне порушення відповідно.

