Громадянин Росії незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні Суспільство | 28-07-2020, 15:26 0 111 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=iWTNe-Ec1lI





Учора неподалік від пункту пропуску «Юнаківка», що на Сумщині, група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії. Чоловік у пішому порядку незаконно перетнув кордон з території РФ в Україну.



Під час з’ясування обставин правопорушення чоловік звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, як біженець. У ході бесіди росіянин повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися.



Після проведення визначених у таких випадках законодавством заходів громадянина Росії направлено до органів Державної міграційної служби України.





