Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств Суспільство | 28-07-2020, 15:31 0 98





Працівники державної лісової охорони державних лісогосподарських та лісомисливських підприємств, які належать до сфери управління Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, постійно проводять рейдову роботу з охорони державного лісового та мисливського фонду.

В результаті спільної роботи з охорони державного мисливського фонду, працівниками ДП «Рава-Руський лісгосп» та єгерською службою Мисливсько-рибальського господарства «Старичі» на території мисливських угідь господарства виявлено громадянина Ч. жителя м. Львова, який перебував в мисливських угіддях із мисливською зброєю. (Відповідно до ст.12 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» до полювання прирівнюється перебування осіб у межах мисливських угідь, у тому числі на польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування), з будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими знаряддями добування звірів і птахів, або з собаками мисливських порід чи ловчими звірами і птахами, або з продукцією полювання (крім випадків регулювання чисельності диких тварин, польових випробувань і змагань мисливських собак (не нижче обласного рівня).

Активну роботу з охорони державного мисливського фонду проводять і працівники ДП «Старосамбірське ЛМГ», якими з початку 2020 року виявлено 12 випадків порушень правил полювання. 12 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Накладено штрафів за порушення правил полювання на суму 11730 грн. У 8 порушників вилучено 7 одиниць гладкоствольної та 1 одиницю нарізної мисливської зброї, які передано в правоохоронні органи.

