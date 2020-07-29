Меморандум між Головним управлінням ДПС у м. Києві та Спілкою громадських організацій інвалідів Києва підписано Суспільство | 28-07-2020, 19:04 0 88

Головне управління столичної податкової та Спілка громадських організацій інвалідів Києва підписали меморандум про співпрацю, що дозволить проведення спільних освітніх заходів, спрямованих на задоволення потреб обох сторін, шляхом забезпечення можливостей отримання необхідних практичних навичок та знань.

Документ підписали начальник Головного управління ДПС у м. Києві Злата Лагутіна та президент Спілки громадських організацій інвалідів Києва Олександр Ворона.

«Завдяки партнерству ми зможемо ефективніше удосконалювати сервісну складову, а саме сприяти впровадженню нових підходів у роботі з суб’єктами господарювання, які є особами з інвалідністю» – зазначила Злата Лагутіна.

Головне управління ДПС у м. Києві і надалі буде працювати над поліпшенням сервісу для різних категорій платників.



