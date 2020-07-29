На «зеленому коридорі» виявлено незадекларованих товарів на майже 200 тис грн. Суспільство | 28-07-2020, 19:09 0 97



Учора, 27.07.2020, громадянин України, 30-річний мешканець Тернопільщини, повертався з Республіки Польщі до України через пункт пропуску «Шегині – Медика» як пасажир автомобіля смугою руху «зелений коридор». В такий спосіб він заявив, що не має товарів, які підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України. Під час візуального огляду транспортного засобу в працівників митниці виникла підозра про наявність у ньому товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Відтак авто скерували у бокс для поглибленого огляду, де в багажному відділенні було виявлено 17 планшетів Apple iPad.

Аналогічний випадок трапився в пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне». Тут водій мікроавтобуса, мешканець Івано-Франківщини, намагався «зеленим коридором» провезти понад тонну керамічної плитки та гумову гусеницю до трактора вагою понад 100 кг.

Так, громадяни порушили встановлений порядок проходження митного контролю. Їх дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Товари вилучено до рішення суду.



