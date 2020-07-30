Пандемія: за добу додалось майже 250 тисяч нових хворих Суспільство | 29-07-2020, 09:38 0 106 28 липня у світі зареєстрували 247 тисяч випадків захворювання на коронавірус.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Найбільше нових випадків зафіксували у США – 64,7 тисяч. В Індії захворіли близько 50 тисяч, у Бразилії – більше 41 тисячі, у Колумбії – понад 10 тисяч.



Жертвами коронавірусу цього дня стали 5567 хворих.



Загалом за час пандемії у світі виявили 16 мільйонів 883 тисячі випадків захворювання. Від ускладнення хвороби померли 662 тисячі осіб, вилікувались – 10 мільйонів 446 тисяч.



Нагадаємо:



За добу 27 липня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 919 осіб, одужали 622 людини, але 13 хворих на коронавірус померли.

Загалом за час пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 66 575 осіб, з них 36 744 одужали, а 1 629 хворих померли. Зараз хворіють 28 202 людини.