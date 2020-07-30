На Донбасі зберігається "тиша" – ООС Суспільство | 29-07-2020, 09:46 0 111 За поточну добу обстрілів у районі операції об'єднаних сил не зафіксовано.

thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2020-07/1596005218_6ed113a-5ae87ec-5258388-38cb523-7c3bec5-142902.jpg[/thumb]

Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: За минулу добу в зоні ООС був зафіксований один постріл з підствольного гранатомету поблизу Шумів.



"Постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – зазначали військові.



Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає. У штабі вкотре нагадали, що українські бійці можуть відкривати вогонь у відповідь, якщо існує загроза життю та здоров’ю.



Нагадаємо:



З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.

У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.