Італія продовжила надзвичайний стан до 15 жовтня Суспільство | 29-07-2020, 09:50 0 117 Сенат Італії (верхня палата парламенту) підтримав пропозицію уряду щодо продовження дії режиму надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Про це повідомляє ANSA.



Сенат схвалив пропозицію щодо продовження надзвичайного стану до 15 жовтня, хоча очікувалося, що його продовжать до 31 жовтня. Рішення підтримали 157 сенаторів, 125 були проти і троє утрималися.



Перед голосуванням прем’єр-міністр Джузеппе Конте виступав перед сенаторами і заявив, що продовження стану необхідне, як з огляду на економічну ситуацію, так і на те, що вірус продовжує циркулювати в країні.



"Продовження неминуче, це не авторитаризм, це робить нашу країну безпечнішою", - сказав він.



Уряд Італії оголосив надзвичайний стан на початку січня, щоб міністри могли впоратися з кризою коронавірусу. Термін його дії завершувався в кінці липня.



Італія є однією із найбільш постраждалих від пандемії країн у Європі. Як повідомлялось, Італія отримає 209 млрд євро або 28% коштів із 750-мільярдного фонду відновлення економіки ЄС.