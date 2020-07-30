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Італія продовжила надзвичайний стан до 15 жовтня
|Суспільство | 29-07-2020, 09:50
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|Сенат Італії (верхня палата парламенту) підтримав пропозицію уряду щодо продовження дії режиму надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу.
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Про це повідомляє ANSA.
Сенат схвалив пропозицію щодо продовження надзвичайного стану до 15 жовтня, хоча очікувалося, що його продовжать до 31 жовтня. Рішення підтримали 157 сенаторів, 125 були проти і троє утрималися.
Перед голосуванням прем’єр-міністр Джузеппе Конте виступав перед сенаторами і заявив, що продовження стану необхідне, як з огляду на економічну ситуацію, так і на те, що вірус продовжує циркулювати в країні.
"Продовження неминуче, це не авторитаризм, це робить нашу країну безпечнішою", - сказав він.
Уряд Італії оголосив надзвичайний стан на початку січня, щоб міністри могли впоратися з кризою коронавірусу. Термін його дії завершувався в кінці липня.
Італія є однією із найбільш постраждалих від пандемії країн у Європі. Як повідомлялось, Італія отримає 209 млрд євро або 28% коштів із 750-мільярдного фонду відновлення економіки ЄС.
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