За добу у Держприкордонслужбі зафіксовано 9 випадків захворювання на COVID-19 Суспільство | 29-07-2020, 09:54 0 121



Минулої доби підтверджено 9 нових випадків інфікування прикордонників. Із них чотири – у Харківській області, по два випадки у Чернівецькій та Львівській областях та один - у Закарпатській.



Станом на 29 липня за результатами тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України зафіксовано 181 позитивний тест на COVID-19.



Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 116, ще 63 осіб продовжують лікуватися – 23 стаціонарно та 40 – амбулаторно. На жаль, зафіксовано два летальних випадки.



Також під контролем медиків наразі знаходяться понад 190 прикордонників, які контактували з хворими.



Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття та забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.



Зазначимо, що військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби України, які мали контакт з особами, хворими на COVID-19, а також тих, хто під час виконання службових обов’язків змушений контактувати зі значною кількістю людей, тестують на наявність антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2.



